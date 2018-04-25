تنتهي مهلة سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية، غدا الخميس، للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، والتي كان من المقرر لها الانتهاء الخميس الماضي؛ وذلك تيسيرًا على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات الأربعة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسر الحج والعمرة بوزارة التضامن، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إن الوزارة أعدت العديد من البرامج عقب اختيار الفائزين بالتأشيرات لتوعيتهم والعمل على راحتهم، على أن يقوم الشخص الفائز بتأشيرة الحج.

وأشار «عبدالموجود»، إلى ضرورة وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص عيادات طبيبة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال إقامة الحجاج بالمملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة التضامن أعلنت في وقت سابق عن أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية، لتبلغ تكلفة الحج بالمستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم تكلفة إجمالية 96.900 جنيه شاملة تذكرة الطيران المحددة بمبلغ 12.100 جنيه، والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بتكلفة إجمالية 82.700 جنيه شاملة قيمة تذكرة الطيران.

والمستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم بتكلفة إجمالية 72.500 جنيه شاملة تذكرة الطيران والمستوى الرابع (الاقتصادي) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية بإجمالي تكلفة 63.600 جنيه شاملة تذكرة الطيران، وتشمل جميع الأسعار الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة حسب برنامج السفر وتوفير وجبات بالفنادق إفطار وغذاء ووسائل نقل حديثة.