أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان رقم «20»، بشأن العملية الشاملة «سيناء 2018»، للقضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء.



وأسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن تحقيق النتائج الآتية:



- على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي، قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 3 أوكار وبؤر للعناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.



- على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، تم قطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية بتدمير 10 عربات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.



- القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، المدعو ناصر أبوزقول، بالإضافة إلى مقتل 4 أفراد شديدي الخطورة، والقبض على 173 فردًا آخرين بشمال ووسط سيناء.



- القضاء على 8 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء.



- القضاء على 17 فردًا تكفيريًا بواسطة عناصر وزارة الداخلية، نتيجة لمعلومات أمنية عن اختباء عدد من العناصر التكفيرية بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم أول العريش، والتحفظ على 8 بنادق آلية و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وكميات من مواد الإعاشة.



- اكتشاف منطقة تدريب على اجتياز الموانع خاصة العناصر التكفيرية.



- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 74 عبوة ناسفة، تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.



- تدمير والتحفظ على 26 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.



- ضبط وتدمير 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.



- تدمير 437 ملجأ ووكرًا ومخزنًا، عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر.



- اكتشاف وتدمير 38 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء، وكذا بنطاق المنطقة الغربية العسكرية.



وتستمر القوات البحرية فى أعمال التأمين البحرى، وحماية الأهداف البحرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وقطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية، ومنع تسللها من وإلى البحر، وتواصل القوات الخاصة البحرية، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية، إحكام الحصار البحرى على الساحل من رفح وحتى بورسعيد.



فيما تواصل التشكيلات التعبوية، وقوات حرس الحدود، تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم تنظيم أكثر من 586 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية، ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.



وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود، وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالي الشرقي، تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء، بالإضافة إلى 5 مزارع لنبات الخشخاش المخدر بمساحة 2 فدان.



وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم ضبط عربة نقل ضبط بداخلها (675) مسدس صوت، و(6000) طلقة أنواع، وكميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية، وضبط أكثر من مائتي فرد متسلل من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى ضبط ربع طن من الحشيش المخدر، وعدد 650 ألف قرص من الترامادول.



وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط 7 عربات داخل مخزن بمنطقة وادي حمرة دوم بشلاتين.



كما أسفرت العمليات عن استشهاد 3 ضابط وإصابة ضابط صف وجندي، أثناء الاشتباك، وتطهير البؤر الإرهابية من القوات المشاركة في المداهمات.



