مرتجي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات

كلف مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي إلى الإمارات؛ للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام غالي كابتن الفريق الأول لكرة القدم المقرر له يوم 11مايو المقبل أمام فريق أياكس الهولندي, ثم تتجه البعثة في اليوم التالي إلى أوغندا؛ استعدادا لمباراة كمبالا سيتي المقرر لها يوم 15من نفس الشهر في الجولة الثانية لمباريات دورى المجموعات لبطولة إفريقيا.

وقام المهندس خالد مرتجي بإجراء اتصالات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة من للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق إلى الإمارات، ثم إلى أوغندا؛ لتلافي أية عقبات قد تواجه البعثة خلال تلك الرحلة.