تقنية الفيديو تنصف الشحات مع العين بهدف جديد

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أنصفت تقنية الفيديو حسين الشحات لاعب العين بعد أن تم احتساب الهدف الثاني الذي أحرزه أمام شباب الأهلي دبي في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الدولة الإماراتية.

ورفع حكم المساعد رايته لألغاء هدف الشحات بداعي التسلل وليلجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو التي أكدت أن الهدف الذي سجله اللاعب صحيح.

ويشارك الشحات أساسيًا في المباراة مع فريقه أمام شباب الأهلي والتي أقُيمت على ملعب محمد بن زايد.

وتقدم العين بنتيجة هدفين نظيفين حيث أحرز كايو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 4 من بداية المباراة فيما سجل الشحات الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول.