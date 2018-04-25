قالت الدكتور مها أبو زيد، رئيس المنطقة الحرة الإعلامية بوزارة الاستثمار، إن الدولة تهدف إلى إنشاء مناطق حرة في كل محافظات الجمهورية؛ لضح استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل للشباب، موضحة أن عدد المشروعات في المنطقة الحرة تخطى 1088 مشروعًا بالمحافظات.



وأضافت «أبو زيد»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي تامر أمين، أمس الثلاثاء، أن المناطق الحرة تزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهناك مشروعات كبيرة برؤوس أموال مصرية تصدر كامل إنتاجها للخارج، متابعة أن المنطقة الحرة هي جزء من أرض الدولة وتقع تحت سيادتها، ويتم تخصيصها لإقامة المشروعات والأنشطة، ومعافاه من الرسوم، ولها حرية اخيار مجالها، وحرية اختيار جنسية التمويل.



وأشارت إلى أنه تم إنشاء منطقة حرة إعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي نظرا لأن مصر من الدول الرائدة في مجال الإعلام، مضيفة أنه يجب الاهتمام بالاستثمار في قطاع الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات الحديثة لأهمية هذه المجالات في الفترة المقبلة.



