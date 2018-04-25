ضبط شخصين ينقبان عن الآثار بمنزل أحدهما في مصر القديمة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وعامل؛ لتنقيبهما عن الآثار في منزليهما بمنطقة عين الصيرة في مصر القديمة، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت معلومات، قد وردت إلى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بتنقيب «مسعد.إ»، 41 عامًا، عاطل، و«بلال.م» 25 عامًا، عامل، عن الآثار بالعقار ملك الأول في عين الصيرة.

وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة؛ تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال حفر، وعُثر بداخله على حفرة قُطرها 1.50×2 متر بعمق 8 أمتار، وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.