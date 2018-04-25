الكويت تطلب من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها

طلبت الكويت من السفير الفلبيني لديها، ريناتو بيدرو أوفيلا، مغادرة أراضيها، كما استدعت سفيرها في الفلبين للتشاور، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء.

واعتذرت الفلبين، أمس الثلاثاء، عمّا اعتبرته الكويت انتهاكًا لسيادتها بعد أن نقل موظفون في سفارتها بالكويت، عددًا من الفلبينيين كانوا يعملون في المنازل.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو، قدم اعتذاره، أمس الثلاثاء، إلى الكويت حكومة وشعبًا على الإساءة والتعدي على قوانينها بسبب تصرفات السفارة الفلبينية في البلاد، بحسب الوكالة.

يُذكر أن وزارة الخارجية الكويتية استدعت سفير الفلبين لدى الكويت مرتين عقب تصريحاته الصحفية وتصرفات بعض العاملين في السفارة الفلبينية، كما نقلت له شجبها وإدانتها لهذه التصرفات التي تمثل تعديًا وتجاوزًا على سيادة دولة الكويت وقوانينها.

وبدأت أزمة الكويت والفلبين تتفاقم إلى حد تهديد الأخيرة بسحب عمالتها من الكويت، على خلفية اكتشاف جثة عامل فلبيني مجمد، وهو ما وصفته «مانيلا»، عاصمة الفلبين، بأنه نمطًا من إساءة المعاملة لمواطنيها هناك.