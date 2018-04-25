حساب المونديال يتذكر تألق صلاح في أولمبياد لندن

تذكر حساب كأس العالم لكرة القدم بروسيا المقبلة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تألق النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012.

وقال حساب المونديال عبر فيسبوك: "وهذا ما فعله محمد صلاح في أوليمبياد لندن 2012! .. من منكم كان يتوقع ما وصل إليه الآن"؟

وكان صلاح قد تألق مع منتخب مصر في أولمبياد لندن حيث أحرز 3 أهداف لتعبر مصر للدور ربع النهائي من البطولة، قبل أن تخسر 3-0 من منتخب اليابان وتودع المنافسات.

وكان الفرعون المصري قد حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويتصدر ترتيب هدافي البريمييرليج برصيد 31 هدفا فضلا عن إحرازه 43 هدفا خلال 47 مع الريدز هذا الموسم في كل البطولات وكسر عد من الأرقام القياسية.