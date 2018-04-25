محافظ بورسعيد يسلم شهادات «أمان المصريين» لأسر الشهداء

وزع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شهادات «أمان المصريين» اليوم الأربعاء، قائلا إن هذا أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين ضحى أبنائهم بحياتهم من أجل حماية مصر وشعبها، مشيرا إلى حرص واهتمام شديد من المحافظة بذوي الاحتياجات الخاصة؛ لمساندتهم لتحقيق أحلامهم وضمان مستقبلهم.

ووجه «الغضبان» حديثه إلى أهالي الشهداء، قائلا: «يا بختكم بأولادكم، ويابختكم بشفاعتهم ليوم الدين»، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح لأسر الشهداء، وأنه يضع مطالبهم في مقدمة أولوياته لتلبيتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

جا ذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد موسى، مدير الجهاز التنفيذي، وعلي الألفي، رئيس نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عن شهادات «أمان المصريين»، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، وذلك لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء.