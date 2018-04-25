«الزراعة»: ضبط 1391 عبوة مبيدات مغشوشة في 10 محافظات

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 مارس حتى 20 أبريل الحالي، بلغت حوالي 1391 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان اليوم، أنه تم ضبط تلك العبوات نتيجة المرور على 1165 محلا، منها 464 محلا مرخصا، و685 محلا غير مرخص، و22 محلا تحت التراخيص، وذلك في 10 محافظات هي: البحيرة، بورسعيد، الغربية، القليوبية، دمياط، القاهرة، الفيوم، أسوان، سوهاج، الشرقية، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة، وكذلك تم تحرير حوالي 22 محضرا بتلك المخالفات.

من جهته، شدد عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، على تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على محلات الإتجار في المبيدات والأسمدة؛ لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر، والتي تشكل تهديدا على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، وتحويل جميع المخالفات للجهات القانونية المختصة، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.