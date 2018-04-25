حملة توعية بيئية بمدارس الإسكندرية حول ترشيد الاستهلاك

صرحت رئيس الإدارة المركزية جهاز شئون البيئة، هدى مصطفى، مساء الثلاثاء، بأنه تم الانتهاء من حملة توعية بيئية مكثفة بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية.



وتضمنت ندوات التوعية موضوعان متنوعة تخص الأخلاق البيئية وتغيير السلوكيات السلبية للايجابية والتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وعدم رمي المخلفات بها وترشيد استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك الغذاء وتقليل المخلفات العضوية وأهمية الفصل من المنبع وإعادة التدوير.



وأضافت وفاء علام مدير، إدارة الإعلام والتوعية، أن ندوات التوعية تضمن أيضا التعريف بظاهرة الاحتباس الحراري وأضرار المخلفات الإلكترونية والزئبق الموجود باللمبات الفلورسنت والتوعية عن تلوث الغذاء والتعربف بأضرار التدخين والمحمول والضوضاء على الصحة والبيئة.



وتم عرض أفلام وتنويهات متنوعة تناسب جميع المراحل من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية تضمنت أيضا بعض أنشطة المدارس ورش عمل عن تعليم الطلاب زراعة الأسطح وبلكونات المنازل وأهمية التشجير وورش عمل عن تقليل وتدوير المخلفات المنزلية وصنع أشياء نافعة من المخلفات.