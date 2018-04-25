المصري يهزم سموحة بثنائية ويعود للمركز الثالث

استعاد المصري المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب على منافسه سموحة بهدفين مقابل هدف في لقاء الأسبوع الـ 34 من الدوري.

ونجح المصري في قلب الطاولة على الفريق السكندري، بعدما حول تأخره بهدف سجله مع بداية الشوط الثاني الإثيوبي أوميد أوكري، إلى فوز بهدفين سجلهما البوركيني ارستيد بانسيه في الدقيقة 62 وأحمد جمعة 74.

وسيطر المصري على مجريات اللعب بشكل كبير خاصة في الشوط الثاني الذي شهد حالة طرد في صفوف سموحة من نصيب طارق طه ظهير الفريق السكندري.

المصري رفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث متخطيا الزمالك بفارق الأهداف علما بأن المصري له 3 مباريات مؤجلة، أما سموحة فله 51 نقطة في المركز الخامس.