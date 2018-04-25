الشحات يسجل في سداسية العين أمام الأهلي بربع نهائي كأس رئيس الإمارات

حجز العين مقعده في المباراة النهائية ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 6 / صفر على شباب الأهلي دبي في الدور قبل النهائي للمسابقة اليوم الأربعاء.

فرض العين سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، حيث تقدم بهدف مبكر حمل توقيع كايو في مطلع المباراة، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

أضاف السويدي ماركوس بيرج الهدف الثالث للعين في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، فيما عاد كايو لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدفه الشخصي الثاني والهدف الرابع للعين في الدقيقة 73.

أحرز أحمد خليل الهدف الخامس للعين من ركلة جزاء، فيما اختتم بدر الأحبابي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ضرب العين موعدا في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي ستجرى في وقت لاحق اليوم بين الوحدة والوصل.

يسعى العين للتتويج بلقبه الثاني هذا الموسم، عقب فوزه ببطولة الدوري الإماراتي مؤخرا.