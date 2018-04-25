الجيش السوري يعلن السيطرة على منطقة القلمون الشرقي

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أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، بسيطرة قوات الجيش على منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق بعد انتهاء عملية إخراج «الإرهابيين» وعائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة إلى الشمال السوري.

وذكر التلفزيون على موقعه الإلكتروني، أن قوات الأمن دخلت اليوم بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، ورفعت العلم الوطني وسط تجمع المئات من أهالي البلدة في الساحة العامة حاملين الأعلام.

وحسب التلفزيون، بدأ المسلحون من أهالي البلدة الذين أصروا على البقاء في بلدتهم بتسليم أسلحتهم إلى قوى الأمن الداخلي تمهيدا لتسوية أوضاعهم وعودتهم لممارسة حياتهم.

وأضاف أن وحدات الهندسة «ضبطت مئات العبوات الناسفة في أوكار الإرهابيين وفككت العشرات منها خلال تمشيط الأراضي الزراعية والمناطق المحيطة بالبلدة».

وكانت وحدات من قوى الأمن الداخلي دخلت بلدة جيرود في القلمون الشرقي أمس بعد إخراج المسلحين وعائلاتهم من البلدة.

وأشار التلفزيون السوري إلى «إخراج 124 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي إلى شمال سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه يوم الجمعة تمهيدا لإعلانها خالية من الإرهاب ودخول مؤسسات الدولة إليها».