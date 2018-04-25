مقتل 10 وإصابة 40 جراء حريق في بئر نفط بإندوينسيا

ذكرت مصادر رسمية إندونيسية، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 40 آخرون، اليوم الأربعاء، عندما اندلع حريق في بئر نفط بإقليم أتشيه.



وأكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، حالات الوفاة والإصابات لأشخاص من سكان من قرية باسير بوتيه.



وذكرت وكالة أنتارا الرسمية للأنباء، أن سكان القرية الواقعة شرق أتشيه كانوا يجمعون النفط من سطح البئر عندما اندلع الحريق قبل الفجر، مضيفة أن المصابين أصيبوا بحروق بالغة.



ويعمل الموقع بشكل غير قانوني لسنوات من قبل القرويين، حسب ما أوردته أنتارا.



ويعد استغلال السكان المحليين لآبار النفط التي لم تعد صالحة للاستخدام التجاري، أمرا شائعا في إندونيسيا، رغم كون ذلك غير قانوني.