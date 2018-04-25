محكمة نمساوية تأمر بوقف نشاط «أوبر» في فيينا

ذكرت شركة أوبر، لخدمات استدعاء سيارات الركوب عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول، اليوم الأربعاء، أنه جرى منعها من نقل الركاب في فيينا للوقت الحالي، مؤكدة أمر مؤقتا أصدرته محكمة في العاصمة النمساوية.

وأقامت أكبر شركة تقليدية للسيارات الأجرة بفيينا، "أجرة 40100"، دعوى ضد أوبر، قائلة إنها تخالف اللوائح الخاصة بهذا القطاع.

ودفعت شركة الأجرة أمام المحكمة التجارية في فيينا بنجاح بقولها إنه نظرا لأن أوبر تعمل على أنها شركة لتأجير السيارات وليس شركة سيارات أجرة، فلا يجوز لها سوى نقل العملاء من المباني الخاصة بنشاطها.

وقالت متحدثة باسم أوبر لوكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه): "سنعمل جاهدين في الأيام المقبلة لضبط عملياتنا لتفي بشروط المحكمة".

وأضافت: "نتوقع أننا نتمكن بفعل هذا بعد فترة قصيرة، وسنتمكن من العودة في خلال أيام قليلة".

كان نحو 1000 من سائقي سيارات الأجرة في مدينة فيينا تظاهروا الأسبوع الماضي للإعراب عن احتجاجهم على شركة أوبر التي تدمر السوق بأسعارها المنخفضة بشكل زائد عن الحد ورأوا أن الشروط التنظيمية المفروضة عليها من قبل السلطات أقل صرامة من الشروط المفروضة عليهم.

واحتج مركز "تاكسي 40100" في شكواه بأن أوبر تتصرف في السوق بوصفها شركة تأجير سيارات فبينما يُسْمَح لسائقي التاكسي، وفقا للقانون في فيينا، بإقلال الركاب في أي وقت وفي أي مكان إلا أنه يلزمهم باحتساب تعريفة نقل ثابتة مقابل ذلك، بينما أوبر مطلقة اليد في تحديد السعر كما أنها مسموح لها بأخذ الركاب فقط من موقع السيارة المستأجرة.