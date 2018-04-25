ترامب: بعض دول الشرق الأوسط لن تصمد أسبوعا دون الحماية الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بواشنطن، إن بعض الدول في الشرق الأوسط "لن تصمد أسبوعا دون الحماية الأمريكية"، وأنه يريد منها ضخ الأموال والجنود لدعم الجهود الأمريكية في سوريا.



ولم يذكر ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دولا معينة بالاسم.



وفي رد فعل من جانبه على تصريحات ترامب، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير قوله إنه "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".



وأضاف الجبير أنه لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أسبوع، حسبما ذكرت (واس).