بروتوكول تعاون بين أكاديمية «علوم الطيران» والجامعة المصرية الصينية

شهد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والجامعة المصرية الصينية بحضور الطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية، والمهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والدكتور أشرف محمد الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس الجامعة المصرية الصينية، والدكتور عصام محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأمناء للجامعة المصرية الصينية، والدكتور عصام خليفة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي ولفيف من قيادات الطيران بالإضافة إلى عدد من طلاب وطالبات الأكاديمية والجامعة.

ووقع كلا من الطيار إلياس صادق، رئيس الأكاديمية، والدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة الصينية، بروتوكول التعاون بين الجانبين.

وأكد وزير الطيران المدني، أهمية تبنى فكرة تطوير أساليب التدريب لخلق قيادات وكفاءات عالية تواكب المستويات العالمية وذلك باستخدام طرق وآليات مختلفة للتعليم والتدريب تتناسب مع متطلبات سوق العمل، ذاكرا أن وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهدا في دعم منظومة التدريب، والتي من شأنها أن تدعم مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التعليم العالي والتدريب.

ورحب الطيار إلياس صادق، بالتعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة المصرية الصينية، موضحا أنه بمقتضى هذا البروتوكول يمكن لطلاب الأكاديمية الالتحاق بالجامعة المصرية الصينية؛ للحصول على درجة البكالوريوس في مجالات التخصصات المختلفة التي تمنحها الجامعة بجانب حصولهم على الإجازات المختلفة من سلطة الطيران المدني، والتي تعادل درجة البكالوريوس.

وأضاف أنه في إطار هذا التعاون سيتم إنشاء برامج الدراسات العليا في الإدارة مثل ماجستير مهني الـMBA ودكتوراة مهني الـDBA في تخصصات إدارة الأعمال المختلفة متضمنا مجال «إدارة الأزمات والكوارث وأمن الطيران المدني»، حيث أدخلت الأكاديمية الماجستير في هذا المجال لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وذلك وفقا لخطط واستراتيجيات الوزارة للحد من التهديدات والمخاطر التي تواجه العالم وتهدد أمن وسلامة الطيران العالمي والمطارات.

وأكد رئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية تفتح أبوابها بإمكانياتها المعملية والتطبيقية والتمثيلية والميدانية للطلاب الراغبين من الجامعة المصرية الصينية للحصول على إجازة في التخصصات التي تمنحها الأكاديمية لطلابها، مما يُمكن خريج الجامعة المصرية الصينية من الحصول على إجازة من سلطة الطيران المدني المصري للعمل في المطارات وشركات الطيران.

وأكد أشرف الشيحي، أن الجامعة الصينية تحرص على تقديم برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة في مجالات مختلفة، وذلك من خلال دراسة ومراعاة احتياجات سوق العمل، كما تشجع الابتكار والإبداع وتدعم الأفكار البناءة من خلال الاعتماد على التدريب الأكاديمي والميداني أثناء الدراسة لتأهيل الطالب للعمل والقدرة على المنافسة.

وقد أسفر التوقيع عن تكوين فريق الإبداع والابتكار ليكون بمثابة إعلان عن بدأ التعاون بين طلاب وطالبات الجامعة المصرية الصينية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.