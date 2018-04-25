بوش الأب يستجيب للعلاج ويتعافى عقب أيام من وفاة قرينته

قال جيم ماكجراث، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش دبليو بوش (الأب)، الثلاثاء، إنه "يستجيب للعلاج ويتعافى" في مستشفى بهيوستون حيث يخضع للعلاج منذ مطلع الأسبوع.



وأضاف ماكجراث، أن بوش (93 عاما) نُقل إلى المستشفى بعد أن أصيب بعدوى انتشرت في دمه، بعد يوم من تشييع جنازة زوجته باربرا، التي توفيت يوم الثلاثاء الماضي.



وتزوج بوش باربرا التي توفيت عن 92 عاما، لمدة 73 عاما. وشغل منصب نائب الرئيس من 1981إلى 1989 وتولى الرئاسة من 1989 إلى 1993. وكان ابنهما الأكبر جورج دبليو بوش تولى الرئاسة أيضا من 2001 إلى 2009.