تنطلق مساء اليوم ، الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز ، بثلاث لقاءات ، حيث يستضيف الداخلية فريق وادي دجلة ، ويحل طنطا ضيفا علي انبي باستاد بتروسبورت ، والمباراتين في الرابعة الا ربع عصرا ، ويصطدم المصري بفريق سموحة في السادسة مساءً .

و يلتقي الداخلية بملعب اكاديمة الشرط بالعباسية مع دجلة في لقاء تحسين المراكز ، بعدما تأكدا بقاء الفريقين في الدوري ، فاصحاب الارض في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة ، ويأتي وادي دجلة في النرتيب الخامس عشر برصيد 33 نقطة .

وفي بتروسبورت ، يدخل انبي ، المباراة وهدفه الفوز انهاء الدوري في المركز الخامس ، خاصة وانه يمتلك مباراة مؤجلة مع المصري ، بخلاف لقاء اليوم ، والفوز فيهما كفيلا بانهاء المسابقة خامساً .

ويحتل انبي المركز السادس برصيد 46 نقطة ، بينما يأتي طنطا الهابط رسميا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة .

وفي برج العرب ، يصطدم المصري مع سموحة ، في لقاء يسعي من خلاله الاول ، لمزاحمة الاسماعيلي علي وصافة الدوري ، خاصة وان الفريق يمتلك اربع مباريات بخلاف مباراة اليوم ، والفوز بهم كفيلا باحتلال المركز الثاني لاول مرة في تاريخ النادي ، ويحل المصري في المركز الرابع حاليا برصيد 55 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 51 نقطة .