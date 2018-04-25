ألمانيا ترحل 21 طالب لجوء أفغانيا

قال مسؤولون إن مجموعة من 21 طالب لجوء، وصلوا إلى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء بعد ترحيلهم من ألمانيا.



ووصلت المجموعة إلى كابول على متن طائرة الساعة 0620 بالتوقيت المحلي (0150 بتوقيت جرينتش)، حسبما صرح مسؤولون بالهجرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم.



وغادرت الرحلة مطار دوسلدورف الألماني مساء الثلاثاء.



وهذا هو الترحيل الجماعي الثاني عشر منذ التوصل إلى اتفاق بين حكومتي أفغانستان وألمانيا في عام 2016.



ورحّلت ألمانيا ما إجماليه 219 شخصا بشكل إجمالي منذ بداية تلك العملية.



وأوقفت ألمانيا عمليات الترحيل الجماعي بعد تفجير شاحنة ملغومة في مايو 2017 أمام السفارة الألمانية في كابول، مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وإصابة أكثر من 400 آخرين.



لكن برلين استأنفت عمليات الترحيل في سبتمبر لمن يندرجون في ثلاث فئات: الإرهابيون المشتبه بهم والمجرمون والأفراد الذين لا يتعاونون مع الحكومة الألمانية فيما يتعلق بوثائقهم.



وتجري عمليات الترحيل في ظل تدهور الوضع الأمني في أفغانستان مع تصاعد هجمات طالبان ومسلحي تنظيم داعش.