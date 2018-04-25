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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي اليوم، عن أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم بلغ 31 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن، وخروج 4 سفن، وموجود على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحية أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن، وخروج 3 سفن، ويتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة، وموجود على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة. وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.