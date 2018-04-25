مطالب برلمانية بحضور وزير التموين واستعراض خطة شهر رمضان

-أبوحامد يطالب بفرض الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار



طالب النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة حضور وزير التموين على المصيلحى إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بحد أقصى أسبوعا، وضرورة وضع خطة كاملة قبل شهر رمضان الكريم، ولكى يحاسب عليها أمام البرلمان فى حال التقصير، معربا عن اندهاشه بسبب تأخير حضور الوزير حتى الآن.

وأضاف الجوهرى، لـ«الشروق»، أنه لابد من توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة خلال الشهر الكريم وتفعيل الخصومات عليها، وتنفيذ معارض أهلا رمضان التى تعهدت بها الوزارة فى جميع المحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية، متسائلا: «هل سيكون هناك خصومات على السلع وتواجد معارض بكثافة ومعرفة أماكنها أم ستكون خطة الوزارة للاستهلاك المحلى فقط؟».

وأشار إلى أنه لابد من فرض رقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتفعيل جهاز حماية المستهلك، موضحا أنه خلال شهر رمضان يتم استخدام سلع غذائية بكمية كبيرة، ونخشى من دخول سلع غير صالحة يستخدمها المواطنون.

من جانبه طالب النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، وزيرة التضامن غادة والى، بضرورة صرف المعاشات التأمينية وتكافل وكرامة للمواطنين قبل بداية شهر رمضان الكريم لكى يستطيعوا تدبير احتياجاتهم، بجانب دعم الوزارة لمؤسسات المجتمع المدنى والخيرية التابعة لها بتوفر تبرعات عينية فى سلع غذائية مثل «شنطة رمضان» وتتعاون الوزارة فى إيصال هذا الدعم لمستحقيه من الغلابة.

وشدد أبوحامد، على ضرورة توفير السلع بأسعار جيدة للمواطنين حتى لا يكون المواطن أسير التجار وفرض الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار، موضحا أن ترك الأسواق دون أى رقابة سيعطى فرصة للتجار لرفع الأسعار واستغلال ذلك، مطالبا المسئولين بأن يقوموا بدورهم فى الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أن الوزيرة ستحضر الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة العامة الخاصة بوزارة التضامن.