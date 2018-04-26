رنيم الوليلي تتحدى: لن أتنازل عن لقب بطولة الجونة للإسكواش

أعربت رنيم الوليلي، لاعبة نادي وادي دجلة والمنتخب الوطني للإسكواش، عن سعادتها بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجونة للإسكواش، والتي انطلقت من 20 أبريل وتستمر حتى 27 من نفس الشهر.

وصعدت "الوليلي" لهذا الدور بعد فوزها على نظيرتها بطلة هونج كونج بنتيجة 3 – 0، بواقع "11 - 4، 11 - 5، 11 - 8"، في مباراة استمرت لمدة 22 دقيقة.

وقالت رنيم الوليلي، في تصريحات صحفية، أني يو منافستي منذ كان عمري 15 عاما واعتدت على مواجهتها في كثير من البطولات، مشيرة إلى أنها تحفظ خطة منافستها عن ظهر قلب والتي لم تفلح بسبب ظروف الهواء في الملعب، ولعب اتجاه الهواء لصالحي.

وأضافت رنيم، أنها سعيدة بالتأهل للمربع الذهبي مع كل من نور الشربيني ونور الطيب وستكون المنافسة معهما صعبة على اللقب، لافتة إلى أنها تلعب كل مباراة كأنها مباراة البطولة وتسعى للفوز دائمًا.

ومن المقرر، أن تلتقي نجمة نادي وادي دجلة مع زميلتها نور الطيب والتي صعدت عقب فوزها على الإنجليزية اليسون واترز بنتيجة 3-0 في لقاء تألقت فيه الطيب.

وتابعت: "سعيدة بالتواجد الكثيف من الجمهور ومساندة أفراد فريقي المصري، إذ أن إقامة البطولة في هذا التوقيت من كل عام يعد نجاحا كبيرا للإسكواش المصري، وأشكر جميع القائمين على البطولة".