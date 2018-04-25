البدري يؤجل إعلان قائمة الفريق لمواجهة الزمالك

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري قرر تأجيل إعلان قائمة الفريق؛ استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الخميس في منافسات الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري تأجيل إعلان قائمة الفريق حتى غدا الخميس قبل موعد المباراة ؛ حفاظا على تركيز اللاعبين حتى موعد المباراة.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد اصطحب جميع اللاعبين لمعسكر الفريق الذي بدأ أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء غد الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.