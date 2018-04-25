ألمانية تتهم 3 أشقاء في المنيا بالنصب عليها والاستيلاء على 50 ألف يورو

اتهمت سيدة أعمال، ألمانية الجنسية، 3 أشقاء، مقيمين بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ 50 ألف يورو.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط شرق، من ب ر، 53 سنة، ألمانية الجنسية، اتهمت فيه كل من ع. ص. ج، 48 سنة، وشقيقيه ع، 35 سنة، وأ 23 سنة، بالتحصل منها على مبلغ 50 ألف و700 يورو، لإنشاء مشاريع تجارية نظير أرباح سنوية إلّا أنهم لم يقوموا بسداد ثمة أية فوائد.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباستدعاء المتهمين حضر الأول والثاني وأقرا بتحصلهما على المبلغ المالي نظير إنشاء عدة مشاريع، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.

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