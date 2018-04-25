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مقتل صحفي بالرصاص في جنوب أفغانستان

قندهار (أفغانستان)- (د ب أ):
نشر فى : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 1:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 1:22 م

قتل مسلحون مجهولون صحفيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وقالت أسرة الصحفي «عبدالمنان عرفاند»، إن الحادث وقع حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، في أحد الأسواق بمدينة قندهار. وأضافت أن الصحفي كان يقود سيارته، عندما فتح مسلحون، وهم على متن دراجة بخارية، النار عليه، وتوفي على الفور. ولم يعلق المسؤولون في قندهار بعد على الحادث.

وكان الصحفي يعمل لدى قناة «كابول نيوز» التلفزيونية منذ عدة سنوات. وتردد أنه كان يعمل أيضا بوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».


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