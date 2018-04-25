مستشار بـ«ناصر العسكرية»: كُتب على المصريين إعادة كتابة تاريخهم بالدماء

قال اللواء ياسر عبد العزيز، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الدولة المصرية، قيادة وشعبًا، مهتمة بمنطقة سيناء التي تمثل جزءًا غاليًا من مصر، وذلك على خلفية الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناء.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، أن المصريين كُتب عليهم أن يعيدوا كتابة التاريخ المصري بالدماء، مشيرًا إلى استهداف سيناء من دول كثيرة، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها؛ لكونه لا يجوز التفريط فيها.

وأكد أن القيادة السياسية والشعب المصري يرون أن هناك الكثيرين يريدون استقطاع سيناء خارج مصر، مشددًا على ضرورة التركيز عليها حتى يتم الانطلاق إلى مرحلة التنمية، لأنه لن يتم الانطلاق إليها دون تطهيرها من الإرهاب ومن كل ما يعوق عملية التنمية.

وتابع أنه لم يكن ينظر أحد قبل ذلك نظرة قوية لسيناء من الجانب التنموي، مستطردًا أن الإرهاب بمثابة العقبة الأساسية هناك، والذي يجب القضاء عليه حتى تكون هناك تنمية حقيقية.

يُذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أعلن فتح المتاحف العسكرية مجانًا أمام المواطنين، اليوم الأربعاء؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناء.