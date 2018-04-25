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وزير الثقافة السعودي يستقبل إيناس عبد الدايم في الرياض

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 5:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 5:29 م

استقبل وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الأربعاء، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فور وصولها مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية بالرياض.

ومن المقرر أن يجمعهما لقاء رسمي مساء اليوم لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين الجانبين المصري والسعودي.

وتأتي الزيارة الأولى للدكتورة إيناس عبد الدايم للمملكة العربية السعودية على خلفية أولى الأنشطة الفنية الرسمية للأوبرا المصرية على أراضي المملكة العربية السعودية، لأول مره حيث تقدم فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفلين مساء اليوم وغدا، ويصاحبهما معرض يضم 60 صورة فوتوغرافية ترصد تاريخ دار الأوبرا في مصر منذ عام 1869 وحتى الآن.


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