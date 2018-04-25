الأربعاء 25 أبريل 2018 8:57 م القاهرة القاهرة 18°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟
النتـائـج تصويت

بث مباشر .. بايرن ميونخ ( 0×0 ) ريال مدريد

الشروق
نشر فى : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 8:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 8:42 م

تابع تغطية حية لمباراة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تُقام على ملعب أليانز أرينا.

 

تشكيل ريال مدريد: نافاس، كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو، كروس، مودريتش، كاسميرو، إيسكو، فاسكيز، رونالدو.

على مقاعد الدبلاء: كاسيا، فاريخو، بنزيما، بيل، ثيو هيرنانديز، أسنسيو، كوفاسيتش

 

تشكيل بايرن ميونخ: اولريتش، هوملس، رافينيا، بواتنج، كيميتش، ريبيري، مارتينز، خاميس رودرجيز، روبين، مولر، ليفاندوفيسكي

على مقاعد البدلاء: فاجنر، وزوله، وبرانت، وتياجو ألكانتارا، ورودة، وتوليسو


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك