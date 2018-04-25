تابع تغطية حية لمباراة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تُقام على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل ريال مدريد: نافاس، كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو، كروس، مودريتش، كاسميرو، إيسكو، فاسكيز، رونالدو.

على مقاعد الدبلاء: كاسيا، فاريخو، بنزيما، بيل، ثيو هيرنانديز، أسنسيو، كوفاسيتش

تشكيل بايرن ميونخ: اولريتش، هوملس، رافينيا، بواتنج، كيميتش، ريبيري، مارتينز، خاميس رودرجيز، روبين، مولر، ليفاندوفيسكي

على مقاعد البدلاء: فاجنر، وزوله، وبرانت، وتياجو ألكانتارا، ورودة، وتوليسو