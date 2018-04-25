«صنع فى الصين» تثير الرعب للولايات المتحدة الأمريكية

أعلن وزير التجارة الأمريكى ويلبور روس، أن خطة الصين لتحويل نفسها إلى محور للتكنولوجيا العالمية هى خطة «مخيفة» وتعرض الملكية الفكرية للولايات المتحدة للخطر. ووصف روس السرقة المتكررة للتكنولوجيا الأمريكية بأنها «مشكلة كبيرة، وكبيرة جدا» وذلك خلال لقاء مع رؤساء شركات صناعة النسيج، مشيرا إلى أن هذه المشكلة مستمرة ولا نهاية لها.

وبحسب تليفزيون سكاى نيوز عربية، قال إن خطة بكين للنمو الاقتصادى التى تحمل اسم «صنع فى الصين 2025» تحدد استراتيجية البلاد للسيطرة على «كل صناعة حديثة» من الفضاء إلى الاتصالات والروبوتات والسيارات الكهربائية. وأضاف: «كانوا الأرضية للمصانع فى العالم، والآن رؤيتهم هى أن يكونوا مركز التكنولوجيا للعالم».

وتابع: «ما يحاولون حقا عمله هو أخذ الفائض التجارى الهائل لديهم الناتج عن الصناعات التقليدية اليوم، واستثماره فى أى نوع من الأبحاث يمكن أن تتخيلوه». وحذر روس أيضا من أن الصين تراجع براءات الاختراع الأمريكية وتسجلها فى الداخل لتمنع المالكين الشرعيين للتكنولوجيا من بيع أفكارهم داخل الصين.