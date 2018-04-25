ميركل تلتقي رئيس الوزراء الألباني وتشيد بتقدم الإصلاحات في بلاده

أشادت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، بتقدم ألبانيا في مجال الإصلاحات المؤهلة لإجراء مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وخلال لقائها مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في العاصمة برلين، تحدثت ميركل عن الإصلاحات في مجال القضاء، مشيرة إلى المراجعات التي تم إجراؤها على عدة مئات من القضاة والمدعين العامين "من أجل تعزيز سلامة النظام القانوني وموثوقيته".

وطالبت ميركل بأن تمتد عمليات المراجعة لتشمل الشرطة أيضا، كما لفتت ميركل إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود منها على سبيل المثال في مكافحة الفساد أو الجريمة المنظمة.

وأكدت المستشارة الألمانية أن كل دول غرب البلقان يجب أن يكون لديها رؤية أوروبية.

كانت المفوضية اقترحت قبل فترة وجيزة بدء مفاوضات الانضمام مع ألبانيا، وذكرت أنه سيتم التشاور بشأن هذا الموضوع خلال قمة الاتحاد الأوروبي نهاية يونيو المقبل، ووعدت ميركل بدعم بلادها لألبانيا من أجل تحقيق التقدم الضروري لصدور قرار الانضمام لاحقا.