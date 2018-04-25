أمين غبور يحتل صدارة الدرجة الأولى ب في نهائي بطولة الجمهورية للفروسية

انتهت منافسات الدرجة الأولى ب لليوم الأول من نهائي بطولة الجمهورية للفروسية قفز موانع والذي يقام خلال الفترة من 25 وحتى 28 من الشهر الجاري على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة .

و حسم أمين غبور فارس نادي الجزيرة الرياضي المركز الأول على الجواد كارتوبت بزمن 80.58 ثانية، بينما حقق خالد الوليد زمزم فارس نادي الفروسية القوات المسلحة المركز الثاني على الجواد ديربانتا بزمن 80.89 ثانية , وحل محمد وئام فارس نادي الجمعية الرياضية في المركز الثالث على الجواد بيوتفول مايند بزمن 83.00 ثانية.

واحتل محمد أكرم فارس نادي سموحة الرياضي المركز الرابع على الجواد أندوفان بزمن84.28 ثانية، أما في المركز الخامس فجاء فارس نادي الجزيرة الرياضي والحاصل على المركز الأول أمين كريم غبور على الجواد زهرة بزمن 86.63 ثانية, وجاءأحمد حسام الدين فارس نادي الجزيرة الرياضي في المركز السادس على الجواد مس كراباس بزمن 89.41 ثانية.

وتقام الأن أخر مباريات اليوم الأول من نهائي بطولة الجمهورية للفروسية وهي الدرجة الثانية و التي بتنافس فيها 19 فارس .