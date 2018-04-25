طالبان تعلن إطلاق هجوم جديد يستهدف القوات الأمريكية في أفغانستان

أعلن مسلحو حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إطلاق هجومهم الجديد لهذا العام، وأشاروا إلى أنهم سيستهدفون القوات الأمريكية وحلفاءها في أفغانستان.



وذكر بيان للحركة منشور على الإنترنت، أن هجوم "الخندق" سوف "يركز بشكل رئيسي على سحق وقتل الغزاة الأمريكيين وخطفهم"، في حين اعتبر الحكومة الأفغانية وقواتها "أولويات ثانوية".



ويبدو أن الهجوم الجديد سيكون ردًا على أحدث استراتيجية للولايات المتحدة في أفغانستان والتي تشمل زيادة وجود القوات الأمريكية، حسبما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.



واتهمت طالبان، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بالتسبب في "القضاء على فرص السلام من خلال إطالة أمد الحرب"، استنادا إلى الوجود المستمر للقواعد العسكرية الأمريكية في البلاد.



وعلى الرغم من محاولات عدة من جانب الحكومتين الأفغانية والأمريكية لجلب طالبان إلى طاولة السلام، إلا أن المسلحين لم يقبلوا بعد عرض سلام ينهي الصراع المستمر.



ويقول المتشددون إن التحالف الدولي في أفغانستان عبارة عن "غزو" وحكومة أفغانستان هي "دمية" للولايات المتحدة.