بيتزي يتعهد بظهور مميز للمنتخب السعودي في كأس العالم

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، أن هناك وقتا كافيا جدا للتحضير البدني والتكتيكي للفريق قبل انطلاق نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا في شهر حزيران/يونيو المقبل.

غادرت بعثة المنتخب السعودي، التي تضم 27 لاعبا العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، للانخراط في معسكر إعدادي بمدينة ماربيا الإسبانية، حيث يستمر حتى 15 أيار/مايو القادم، في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في المونديال.

ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين وديتين، ستكون الأولى أمام منتخب الجزائر في التاسع من الشهر القادم بمدينة قادش الإسبانية، فيما ستكون الثانية ضد المنتخب اليوناني بعدها بستة أيام في مدينة أشبيلية.

أوضح بيتزي، في حديث إعلامي " المعسكرات الطويلة ليست سلبية أو إيجابية لكننا سنستغل ذلك بزيادة معدلات لياقة اللاعبين في المرحلة الاولى، ثم حصص التكتيك الفني واللاعبون لديهم دروس تكتيكية سابقة في المعسكرات الماضية ،وأنا متفائل بظهور سعودي مميز بكاس العالم وبدخولنا لقلوب كل السعوديين".

يذكر أن المنتخب السعودي، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 12 عاما، يلعب في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للبطولة، برفقة منتخبات أوروجواي وروسيا ومصر.