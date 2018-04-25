أبو شنب يحتل صدارة الدرجة الثالثة في نهائي الجمهورية للفروسية

انتهت اليوم الأربعاء منافسات الدرجة الثالثة لليوم الأول من نهائي بطولة الجمهورية للفروسية قفز موانع والذي يقام خلال الفترة من 25 وحتى 28 من الشهر الجاري على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة .

وجاء مصطفى أبو شنب فارس نادي الفروسية للقوات المسلحة في مقدمة ترتيب فرسان اليوم على الجواد زوماريو بزمن 69.69 ثانية , بينما جاء في المركز الثاني من مركز ستاليون للفروسية سيفالدين فكري على الجواد أباكاروس بزمن 71.06 ثانية.

واحتلت رويدا طارق فارسة نادي الجمعية الرياضية المركز الثالث على الجواد ويسلي بزمن 71.94 ثانية، وجاء في المركز الرابع فارسة نادي فروسية الحرس الجمهوري لبنى الأنصاري على الجواد فولو ذا جيرل بزمن 72.59 ثانية, أما في المركز الخامس فجاء فارس اتحاد الشرطة الرياضي محمد علاء على الجواد وان هاف بزمن 74.07 ثانية, وجاء في المركز السادس فارس مركز بيجاسوس للفروسية محمد أشرف حامد على الجواد هيبوليتا بزمن 75.12 ثانية.

وتبدأ بعد هذه المباراة منافسات الدرجة الأولى أ ويشارك فيها 34 فارس وفارسة .