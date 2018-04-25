الرئيس الفلسطيني يهنئ «السيسي» بالذكرى الـ36 لتحرير سيناء

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الرئيس «عباس»، أعرب في برقية بعث بها إلى الرئيس «السيسي»، عن تقديره الكبير للتضحيات الجسام التي قدمها شعب مصر العظيم وجيشها الباسل، في سبيل استعادة أرضه وترابه الوطني، وفي خدمة قضايا أمتنا وأهدافها السامية، وفي مقدمها قضية فلسطين التي ظلت دوما في وجدان شعب مصر وجيشها.

وتمنى «أبو مازن»، أن يعيد الله، عز وجل، على مصر وشعبها وقيادتها، هذه المناسبة، بتحقيق كل ما يصبون إليه من أهداف سامية، وبدحر الإرهاب واجتثاثه وتطهير سيناء وترسيخ الأمن والاستقرار.