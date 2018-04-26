مارسيلو وأسينسيو ومولر يتصدرون الأرقام القياسية في ليلة سقوط البايرن

فاز ريال مدريد الإسباني على فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقُيمت اليوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا.

وأصبح ريال مدريد أكثر الفرق فوزًا في دوري أبطال أوروبا حيث فاز في 150 مباراة بعد الفوز الذي حققه اليوم على البايرن.

ويعتبر توماس مولر قائد فريق البافاري أكثر اللاعبين مشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال حيث شارك في 13 مباراة.

وسجل كيميتش الهدف رقم 100 للفريق البافاري تحت قيادة الألماني يوب هاينكس في شامبيونزليج بالإضافه إلى تسجيله الهدف الثالث له في البطولة هذا الموسم بفارق هدفين عن زميله ليفاندوفيسكي الذي أحرز 5 أهداف هذا الموسم.

ووصل البرازيلي مارسيلو لاعب الفريق الملكي للهدف الثالث على التوالي في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال بعد أن سجل هدف التعادل لمدريد في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول حيث سجل أمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس على التوالي.

وأحرز ماركو أسينسيو لاعب الميرنيجي 3 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم كبديل في مرحلة خروج المغلوب كما استطاع اللاعب التسجيل في جميع المسابقات حيث وصل للهدف رقم 11 في جميع المسابقات هذا الموسم بفارق هدف عن رقمه السابق الذي حققه مع الفريق الموسم الماضي حيث سجل 10 أهداف مع مدريد الموسم الماضي.