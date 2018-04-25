قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقوم بإعادة بناء المناهج التعليمية بالكامل، موضحًا أنه سيتم تغير النظام التعليمي من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة، من خلال مناهج حديثة ومتقدمة.



وأضاف «شوقي»، في مداخلة ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الثلاثاء، أن المناهج الحالية كبيرة جدًا وأطول من العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه سيتم إدخال أعمال الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي في مناهج المرحلة الابتدائية في الفترة المقبلة.



وتابع أن الوزارة تستهدف تتشجيع الأطفال على إتقان اللغة العربية في مراحل مبكرة، من خلال إدخال قصائد عبد الرحمن الأبنودي، إلى المناهج، مطالبًا من أولياء الأمور عدم الانصياع خلف الشائعات الإلكترونية التي تحاول بث الزعر حول المنظومة التعليمية الجديدة، والالتزام بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



