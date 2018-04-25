بابادوبولوس: هامبورج يستطيع النجاة من الهبوط

يرى اليوناني كرياكوس بابادوبولوس مدافع هامبورج أن فريقه بمقدوره البقاء بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) حتى لو خسر يوم السبت المقبل على ملعب فولفسبورج.

ويحتل هامبورج المركز الثاني من القاع برصيد 25 نقطة بفارق خمس نقاط عن فولفسبورج صاحب المركز الرابع عشر قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

ويتذيل كولون جدول الترتيب برصيد 22 نقطة ويحل فرايبورج في المركز الثالث من القاع برصيد 30 بفارق الأهداف خلف ماينز صاحب المركز الخامس عشر.

وقال بابادوبولوس لصحيفة "بيلد" الألمانية "اعتقد أنه حتى في حالة الهزيمة ستكون لدينا فرصة، لكن الوضع سيكون دراميا بكل تأكيد بالنسبة لنا، لكني لا أفكر في ذلك، لن أذهب إلى المباراة واضعا هذا الأمر في اعتباري".

وجاء الفوز على فرايبورج 1 /صفر الاسبوع الماضي ليمنح هامبورج بصيصا من الأمل إزاء إمكانية تجنب الهبوط للدرجة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن هامبورج، النادي الوحيد من مؤسسي البوندسليجا في عام 1963 الذي لم يسبق له الهبوط.

وأشار بابادوبولوس "الجميع في البوندسليجا اعتبروا أنه لا مفر من هبوطنا، ثم فوجئوا بنا نقاتل من جديد".