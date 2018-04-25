رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للجمباز تعد الجماهير بمفاجآت في حفل الافتتاح

أكدت روان أبو شوشة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للجماز وعضو الإتحاد المصري للعبة عن الإنتهاء من كل التجهيزات الخاصة ببطولة أفريقيا للجمباز والتي ستنطلق غداً على الصالة المغطاة رقم 1 بإستاد القاهرة الدولي.

وأشارت روان إلي عمل بروفة نهائية لحفل الافتتاح مساء اليوم الأربعاء، للاطمئنان علي كل التفاصيل.

وقال روان أن اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس الإدارة، بذلوا مجهود كبير للغاية من أجل الخروج بهذا الحدث الهام بالشكل المشرف الذي يليق بأسم مصر والإتحاد المصري للجمباز .

وأضافت أن هذا الحدث غاب عن مصر منذ 9 سنوات ومع عودته للتنظيم في مصر من جديد من التنظيم له بالشكل الأمثل .

ووجهت أبوشوشة الشكر لكل من يساعد ويساهم في التنظيم الأمثل للبطولة طوال الفترة الماضية .

وأضافت رئيس اللجنة المنظمة بأن حفل الإفتتاح سيشهد عدد من المفاجآت التي أعدها لها الإتحاد المصري للجمباز للجماهير.

‎الجدير بالذكر ان البطولة الإفريقية للجمباز الايقاعي والترامبولين ستقام علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة رقم ١ خلال الفترة من ٢٦ الي ٢٨ ابريل ٢٠١٨ ويشارك في البطولة 250 لاعب ولاعبة يمثلون 14 دولة هم" نيجيريا، السنغال، الجزائر، تونس، المغرب، انجولا، زيمبابوي، الكونغو، جنوب افريقيا، الرأس الاخضر، نامبيا، السودان، ليبيا، بالاضافة لمصر الدولة المنظمة"