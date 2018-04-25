سلاحا الجو السوري والروسي يواصلان قصف أحياء جنوب دمشق

كثفت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها القصف على أحياء جنوب العاصمة دمشق اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»: «إن سلاح الجو السوري شن عشرات الغارات منذ ليل أمس وصباح اليوم على مواقع المسلحين في حي الحجر الأسود».

وأكدت المصادر، أن سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ قصفت تحصينات المسلحين في حي الحجر الأسود وحي الزين على أطراف مخيم اليرموك.

إلى ذلك، قال مصدر في محافظة دمشق التابعة للمعارضة السورية إن: «القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها اعتمدوا على سلاح الجو وعلى سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ بعد فشلهم في تحقيق تقدم على جبهة الحجر الأسود وتكبدهم خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية».

ونقل ناشطون من مخيم اليرموك أن القصف الجوي على المخيم يوم أمس، أوقع ستة قتلى بينهم ثلاث نساء، إضافة إلى دمار كبير في مباني المخيم جراء قصفها بالطائرات الحربية السورية والروسية وصواريخ أرض أرض من نوع فيل، وتركز القصف في منطقة جامع الأقصى وشارع عطا الزير بالقرب من حديقة فلسطين.

ودخلت العملية العسكرية، التي بدأتها القوات الحكومية، يومها السادس على أحياء الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك، وكذلك على أطراف بلدة يلدا التي تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وأكد المصدر في محافظة دمشق لـ«د. ب. أ»، أن: «الحصيلة الكليّة للقصف خلال الأيام الستة الماضية يقدر بحوالي 700 غارة جوية، و250 برميلا متفجّرا، ومئات من صواريخ "أرض-أرض"، من طراز فيل وقذائف المدفعية والدبابات والهاون، ما أدى إلى وقوع 12 شهيدا موثّقين بالاسم، وقرابة 50 جريحا، في صفوف المدنيين».

وذكر أن: «جثث ضحايا القصف لاتزال عالقة تحت الأنقاض وسط انعدام مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء».