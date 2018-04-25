سيدات الأهلي تهزمن الصيد في دوري سوبر السلة

حقق فريق سيدات كرة السلة بالأهلي الفوز مساء اليوم، الأربعاء، على نظيره، الصيد، بنتيجة 70-46، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأوليمبي، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدورة المجمعة الأولى بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره سموحة، أمس الثلاثاء، بنتيجة 95ـ 72، في افتتاحية مشوار الفريقين بمنافسات الدورة المجمعة الأولى.

يذكر أن سيدات الأهلي يلتقي غدًا، فريق الشمس، في الجولة الثالثة من منافسات الدورة المجمعة الأولى، التي تستمر منافساتها حتى الـ29 من الشهر الجاري.