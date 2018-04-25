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«صوتي هيوصل للرئيس».. مبادرة شبابية في الإسكندرية

عصام عامر
نشر فى : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 10:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 10:12 م

عقد مؤسسي مبادرة «صوتي هيوصل للرئيس»، في محافظة الإسكندرية، اجتماعهم الأول، مساء الأربعاء، لبحث آلية التواصل الدائم بين المواطنين ومؤسسة الرئاسة.

قال مؤسس المبادرة الشبابية، عمر عوض، إن فكرة تأسيسها جاء لتسهيل التواصل المجتمعي مع مؤسسة الرئاسة من أجل بناء مصر من جديد، ومحاربة الإرهاب، عبر الخبرات الشبابية، وذلك وفقا لبيان صحفي.

وأضاف «عوض»، أن أهم أهداف المبادرة تجميع كل أفكار الشباب الهادفة، خاصة الأبحاث العلمية، والاختراعات والإبتكارات وعرضها على الرئاسة، وكذلك إرسال كافة الشكاوى من المواطنين، خاصة الجماعية، وحصر كل الأفكار الجديدة المتعلقة بتنمية وتطوير الملفات الهامة في مصر مثل «الإقتصاد، والسياحة، والصحة، والتعليم».


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