في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن، تمكنت قوات أمن القاهرة من إنقاذ 21 طالبا بعد فقدان أثرهم بمحمية وادي دجلة في منطقة المعادي، وذلك بعد تلقي نجدة القاهرة بلاغت يفيد باحتجاز أتوبيس يستقله طلاب داخل المحمية.

وتم إخطار اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة؛ فوجه بسرعة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمديرية، وانتقل إلى موقع الحادث، كما تم توجيه قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية.

وتبين أنه حال تواجد الأوتوبيس رقم «هـ أ ب 526»، سياحة تابع لمدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس يستقلة عدد 21 طالبا بالمرحلة الإعدادية صحبة سائق السيارة ومشرفان بذات المدرسة بالمحمية، تمهيدا للتخييم والمبيت، ونتيجة لسوء الأحوال الجوية المفاجأة وسقوط الأمطار؛ تعطل الأتوبيس وانهار جزء من مدخل المحمية وتعذر تحركهم وسط مخرات السيول والمدقات الجبلية.

وتمكنت قوات الشرطة من تحديد مكان فقدان الطلاب داخل مدق بالمنطقة الجبلية، وقامت بالوصول للطلاب وإنقاذهم من وسط مخرات السيول والمدقات الجبلية على مسافة 3 كيلومترات، داخل الجبل داخل منطقة وعرة ومدقات ومخرات للسيول سالمين، ولم يصبهم أي مكروه، وقامت الشرطة بتأمينهم وسط المنطقة الصحراوية.

ووجه أهالي الطلبة الشكر للواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز، وعلى الجهد المبذول الذي قام به ضباط مديرية أمن القاهرة في إنقاذ أبنائهم على مدار ثلاث ساعات.