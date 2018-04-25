استشهاد صحفي فلسطيني تأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد صحفي فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة قبل 12 يوما.

وذكرت المصادر أن الصحفي أحمد أبو حسين في العشرينات من عمره ويعمل مصورا لدى وسائل إعلام محلية في غزة استشهد خلال تلقيه العلاج في مستشفى إسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن أبو حسين كان أصيب بعيار ناري في الرأس ما أدى إلى تلف في الدماغ وتهتك بأعضاء جسده وتوفى على أثر ذلك.

وهذا ثاني صحفي يستشهد برصاص إسرائيلي خلال تغطية مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء المسيرات إلى 40 شهيدا، وأكثر من خمسة آلاف مصاب.