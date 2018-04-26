نائب القاهرة الجديدة: أزمة الأمطار الغزيرة كشفت عن كارثتين

قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب عن دائرة القاهرة الجديدة، إن أزمة الأمطار الغزيرة بالقاهرة الجديدة كشفت عن كارثتين أولهما وجود فساد في منظومة الصرف الصحي والثانية عدم الاستعداد لها.

وأضاف نائب القاهرة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مع الإعلامي محمد الباز، مساء الأربعاء، أن البنية التحتية في القاهرة الجديدة غير مؤهلة لاستيعاب الكتلة السكانية بها، متابعًا: «ما حدث أمس كارثة بكل المقاييس رغم تحذيرنا من قبل حول زيادة التعداد السكاني بالمدينة».

وأشار إلى تصريحات رئيس جهاز القاهرة الجديدة وتأكيده على أن المدينة لا تعاني من زيادة الكتلة السكانية، قائلًا: «هناك ناس كثر متواجدين بالمدينة وليس محل إقامتهم القاهرة الجديدة، قد توافدوا إليها للعمل بها، لذلك رسميًا وبحسب بطاقات الرقم القومي الصادرة من هذه الرقعة السكانية لا توجد أي زيادات في أعداد سكانها».

وذكر أنه تم إحالة عدد من الموظفين بالقاهرة الجديدة للنيابة العامة بسبب الفساد في ملفات الصرف الصحي في وقت سابق، مؤكدًا أنه سيتم إحالة آخرين بعد كارثة أمس، حسبما قال.

وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة مساء أمس الثلاثاء، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة السير.