قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات مواد البناء ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 1.5 مليار دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي.

وأضاف «جمال الدين»، خلال مداخلة هاتفية بـ«النشرة الاقتصادية»، لقناة «أون لايف»، الأربعاء، أن قطاع الحديد كان أبرز قطاعات التي شهدت نموًا بنسبة 29% مقارنة بالعام، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية بصفة عامة.

وأوضح أن أسباب النمو تعود لعودة عمل عدة أسواق قريبة مثل سوريا وليبيا، مضيفًا أن سوريا كان بها تحسن قبل الفترة الأخيرة في الأحوال الأمنية، وكان بها برامج لإعادة الإعمار هناك وفي ليبيا ما نتج عنه زيادة في الصادرات.

وأشار إلى استهداف المجلس زيادة صادراته عن العام السابق بنسبة 15%، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن في الربع الأول، حيث كانت صادرات العام الماضي أكثر 5 مليارات دولار.