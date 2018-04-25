«المسماري»: زيارة الوفد الليبي للقاهرة لزيادة التشاور والتنسيق للقضاء على الإرهاب

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن الزيارة الحالية للوفد الليبي إلى القاهرة، تأتي من أجل زيادة التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل معركتهما الواحدة ضد الإرهاب والدول الداعمة له.

وأضاف «المسماري»، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»: «نحن والجانب المصري في خندقٍ واحدٍ ضد الإرهاب والدول الداعمة له، كما أننا ننسق دائما مع الجانب المصري في خطواتنا العسكرية حتى تسير المعركة بنفس المسيرة الناجحة حتى نقضي على سرطان الإرهاب الذي استشرى في المنطقة بأكملها».

وتابع: «بالنسبة للوضع في ليبيا، نستعد بوتيرة كبيرة للبدء في المرحلة الأخيرة لتحرير مدينة درنة من الإرهاب، واتخذنا كافة التدابير اللازمة لهذه المعركة والتي لن تكون سهلة نظرا للطبيعة الجبلية للمدينة».

وذكر أن القتال في المناطق الجبلية له صعوبات خاصة وهي تختلف تماما عن عملية تحرير مدينة بنغازي، موضحا أن العناصر الإرهابية زرعت العديد من الألغام حول المدينة وهو الأمر الذي تستعد له القوات.

وأضاف أن هناك تحديا آخر سيكون أمام الجيش الليبي يتمثل في التحدي الإنساني، حيث من المنتظر أن يكون هناك نزوح كبير للسكان باعتبار أن مدينة درنة يقطن بها أكثر من 120 ألف نسمة، مشددا على أن الجيش الليبي سيوفر لهم كل الاحتياجات الإنسانية، وكذلك سيكون حريصا على عدم خروج عناصر إرهابية أثناء خروج النازحيين المدنيين.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، عن أن غدا الخميس، سيكون يوما تاريخيا حسب وصفه بالنسة لما سيتم الإعلان عنه من أمور تتعلق بجهود القوات المسلحة الليبية للقضاء على الإرهاب والعناصر الإرهابية في ليبيا.