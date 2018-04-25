الأربعاء 25 أبريل 2018 2:07 ص القاهرة القاهرة 17.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

بعد انتشار لعبة الحوت الأزرق.. هل تؤيد إصدار قانون لتقنين الألعاب الإلكترونية؟

النتـائـج تصويت

الدفاع الروسية: إسقاط أهداف جوية مجهولة قرب قاعدة حميميم

عناصر الدفاع الجوي الروسي<br/>
عناصر الدفاع الجوي الروسي
موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 12:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 12:35 ص
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة حميميم أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت قناة «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، عن مسئول في قاعدة حميميم قوله "إنه مع حلول الظلام رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي التابعة للقاعدة الروسية عن بعد أهدافًا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية".

وكانت مصادر قد أفادت بأن هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ جرى تنفيذه على حميميم لكنه لم يقترب من المطار.

يشار إلى أن قاعدة حميميم قاعدة جوية عسكرية روسية تقع جنوب شرقي مدينة اللاذقية في محافظة اللاذقية في سوريا، وتتشارك القاعدة بعض مسارات الهبوط مع مطار باسل الأسد الدولي، لكنها فقط محصورة للعمال الروس.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك